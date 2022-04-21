Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 26 maçta bin 801 sayı atarken, 2 bin 9 sayı yedi. Sarı-Kırmızılı takımda atılan bin 801 sayının 431’ini Amerikalı oyuncu Brooque Willams kaydetti. Willams'ı 373 sayı ile Egle Sventoraite, 187 sayı ile Destiny Slocum, 165 sayı ile Marie Peddy, 162 sayı ile Farhiya Abdi ve 100 sayı ile Sevgi Tonguç takip etti. En az sayı üreten isim ise Gökçe Doğan olurken, İlayda Derman ile Ece Su Dinçer sayı üretemedi.

Takımın maç ve sayı istatistiği şu şekilde:

Brooque Williams: 24 maç- 431 sayı

Egle Sventoraite: 25 maç -373 sayı

Destiny Slocum: 11 maç -187 sayı

Sheylani Marie Peddy: 12 maç -165 sayı

Farhiya Abdi: 18 maç - 162 sayı

Sevgi Tonguç: 24 maç -100 sayı

Meltem Topaloğlu: 25 maç 74 sayı

Dilara Tongar: 14 maç -69 sayı

Zeynep Öykü Kalbisağde: 26 maç- 63 sayı

Helin Boybeyi: 23 maç- 61 sayı

Gizem Tüzün: 24 maç 54 sayı

Renata Brezinova: 2 maç - 24 sayı

Gökçe Doğan: 10 maç -17 sayı

Derin Yaya: 3 maç - 13 sayı

İlayda Derman: 1 maç

Ece Su Dinçer: 3 maç

İHA