İlk çeyreği 18-28 geride kapatan Bellona Kayseri Basketbol, ikinci çeyrekte toparlanarak 28 sayı üretti ve rakip takım ise sadece 14 sayı üretti. Üçüncü çeyrekte ise Bellona Basketbol rakip potaya 23 sayı bırakırken, kendi potasında 31 sayı gördü. Son çeyrekte ise rakibine üstünlük sağlayamayan Bellona Kayseri Basketbol 18 sayı üretirken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 23 sayı üretti. Karşılaşmada Bellona Kayseri Basketbol'un 27 sayı üreten oyuncusu Harris, parkede 40 dakika süre ile en fazla kalan oyuncu oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'da Gemelos 35 dakika 36 saniye, Harrigan 36 dakika 22 saniye, Ayşegül 23 dakika 58 saniye, Melis Gülcan ise 35 dakika 24 saniye süreyle oynadı.

İHA