Bellona Kayseri kümede kalmayı garantiledi

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligdeki 7. galibiyetini deplasmanda alarak kümede kalmayı garantiledi

Bu sezon sıkıntılı günleri geride bırakan Bellona Kayseri Basketbol takımı, Bodrum deplasmanında Kırçiçeği Basketbol takımını mağlup ederek kümede kalmayı garantiledi. 26 hafta sürecek ligin 22. haftasında deplasmanda Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımı ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol, müsabakayı 7 sayı ile kazanmayı başardı.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 30-35 önde noktalandıran, maçı da 58-65'lik skorla kazanan Bellona Kayseri Basketbol, puanını 29'a yükselterek sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Bellona Kayseri Basketbol, ligde oynadığı 22 maçta 7 galibiyet 15 mağlubiyet elde etti.

Bellona Kayseri Basketbol sportif Direktörü Ahmet Bozbey, bu sezon için sıkıntılı süreçten kurtulup kısıtlı imkanlar çerçevesinde mücadele ettiklerini söyleyerek, "Ligdeki ilk hedefimize ulaştık. Şimdi de kalan maçlarımızı da kazanıp ligi en iyi şekilde noktalandırmak istiyoruz" dedi.

Sahasında Bellona Kayseri Basketbol takımına mağlup olan Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımı ise kalan 4 maçını kazanma bile kümede kalmayı başaramadı. matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen Kırçiçeği Bodrum basketbol, önümüzdeki sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edemeyecek.

İHA