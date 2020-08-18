Bellona Kayseri Basketbol'un sözleşme yenilediği Gülse Uğur ile yeni transferleri Melis Gülcan ve Zeynep Öykü Kalbisağde; takım menajeri Semih Tektaş ve fizyoterapist Zuhal Kılıç nezaretinde Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti.

Sağlık kontrolünden sonra açıklama yapan Gülse Uğur, "Sezon hazırlıklarına başladık. Bugün de sağlık kontrolünden geçtik. Umarım bizim için hayırlı ve güzel bir sezon olur. İnşallah sakatlıksız bir sezon geçiririz" diye konuştu.