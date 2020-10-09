Bellona Kayseri Basketbol'da bir sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Takımın başantrenörü Ayhan Avcı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Takım olarak tam hazır değiliz. Bunun üzerine birde koronavirüs testi pozitif çıkan sporcularımız oldu. Son olarak hafta içinde Hatay Büyükşehir Belediyespor deplasmanına giderken 1 sporcumuzun testi pozitif çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyespor maçında olduğu gibi Galatasaray maçında da bu sporcumuzdan yararlanamayacağız. Takımda rotasyon durumu daha da sınırlandı" ifadelerini kullandı.

Kayseri ekibi, ligin 3'üncü haftasında pazar günü saat 15.00'te Galatasaray'ı konuk edecek.