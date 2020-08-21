Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç’u transfer etti

Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç’u kadrosuna kattı. Kayseri ekibi, son olarak Adana Basketbol’da forma giyen 18 yaşındaki Tonguç’la 1 yıllığına anlaştı.

21 Ağustos 2020, Cuma 20:57 Son Güncelleme:
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Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç’u transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç’u kadrosuna kattı. Kayseri ekibi, son olarak Adana Basketbol’da forma giyen 18 yaşındaki Tonguç’la 1 yıllığına anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Sevgi Tonguç ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

AA


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