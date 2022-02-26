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Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor: 59 - 70

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftasında OGM Ormanspor'u konuk eden Bellona Kayseri Basketbol maçı 70-59'luk sonuçla kaybetti. Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayı kaydeden OGM Ormanspor'dan Mc Cowan oldu.

26 Şubat 2022, Cumartesi 17:50 Son Güncelleme:
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Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor: 59 - 70

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Cemil Uygül, Alper Gökçebel

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 2, Zeynep Öykü, Meltem 2, Gökçe, Sevgi 5, Dilara 8, Williams 21, Abdi 14, Gizem 4, Helin 3

OGM ORMANSPOR: Robinson 21, Nilay, Sevgi 14, Meltem 6, Mc Cowan 24, Damla 3, Nazlı Bircan, Lucet 2

1'İNCİ PERİYOT:14- 16

DEVRE: 23-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 39 - 54


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