Bellona Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın maç sonucu: 62-70

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Nesibe Aydın'a 70-62'lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayı ile Nesibe Aydın'dan Hebard oldu.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER : Mehmet Şahin, Mustafa Akıllıoğlu, Halit Erbaş
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 6, Zeynep Öykü, Melis 11, Gülse, Harrigan 19, Gemelos, Esra 11, Harris 15
NESİBE AYDIN: Snytsina 12, Merve, Büşra 10, Peddy 7, Hülya 2, Simon, Melike Tuğba 3, Hebard 24, Harika Gözde 12
1’İNCİ PERİYOT: 15 - 22
İLK YARI: 30 - 39
3’ÜNCÜ PERİYOT: 44 - 55