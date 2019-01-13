Bellona Kayseri Basketbol kötü gidişatına devam ediyor

Bellona Kayseri Basketbol ligin 14.haftasında deplasmanda oynadığı maçta lider Çukurova Basketbol’a farklı mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü.

13 Ocak 2019, Pazar 10:58
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Bellona Kayseri Basketbol kötü gidişatına devam ediyor

Bellona Kayseri Basketbol ligin 14.haftasında deplasmanda oynadığı maçta lider Çukurova Basketbol’a farklı mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol son 3 maçtır galibiyete hasret. Ligde son galibiyetini ligin 11.haftasında deplasmanda İstanbul Üniversitesini 72-70 mağlup ederek elde eden Sarı-Kırmızılılar ardından çıktığı üç maçta mağlubiyetle kapattı. Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Basketbola mağlup olan Bellona Kayseri Basketbol kötü gidişatına devam ediyor.

Deplasmanda lider Çukurova Basketbol karşısında sahadan 97-66 mağlup ayrılan Sarı-Kırmızılılar haftayı mağlubiyetle kapattı. 31 sayı farkla mağlup olan 12.sıradaki yerini korurken puanını 17’ye çıkardı. Bellona Kayseri Basketbol ligin 15.haftasında 19 Ocak Cumartesi sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.

İHA

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