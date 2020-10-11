Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray maç sonucu: 74-79

Kadınlar Basketbol Ligi’nin üçüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Bellona Kayseri Basketbol'u 79-74 mağlup etti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Kerem Baki xx, Uğur Özen xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx
Kayseri Basketbol: Sevgi, Zeynep x 2, Melis xxx 18, Ayşegül xx 11, Cansu x, Fatma x, Harrigan xxx 14, Gemelos x, Shook x, Esra xx 10, Harris xxx 19
Galatasaray: Asena xx 12, Williams xxx 16, Simge x, Meltem x, Miray x, Cansu x 6, Sude x, Pelin x 4, Stainberga x 3, Hruscakova x 9, Alaire xxx 29
1. Periyot: 20-19 (Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 35-43 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 58-66 (Galatasaray lehine)