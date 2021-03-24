Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26'ncı haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 103-66'lık skorla mağlup etti. Bellona Kayseri Basketbol sezonun son maçını galibiyetle tamamlarken karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile ev sahibi ekipten Kitija Laksa oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Semih Vural, Erhan Gürsel, Eyyüp Ayhan

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 16, Zeynep Öykü 9, Melis 16, Ayşegül 6, Gülse 12, Maja 11, Cansu 5, Jonhson 6, Laksa 22

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Ecem 6, Özge 7, White 11, Kardelen 7, Elif Dila 4, Gizem 10, Udodenko 12, Aleyna Fatma 2, Talbert 7

1'İNCİ PERİYOT: 19-19

DEVRE: 43-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-55

DHA