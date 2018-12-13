Bellona Kayseri Basketbol, ABD’li Ibekwe’yi transfer etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD’li Ifunanya Debbie Ibekwe’yi transfer etti.

Ligin geride kalan 8 hafta sonunda 9 puanla 12'nci sırada bulunan Kayseri takımında uzun forvet mevkiindeki Anna Marie Armstrong, Samsun Canik maçında çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattı. Kayseri ekibi Armstrong’un yerine daha önce İstanbul Üniversitesi’nde de oynayan 1.88 boyundaki Ifunanya Debbie Ibekwe'yi transfer etti.

Transfer hakkında konuşan kulübün sportif direktörü Ahmet Bozbey, “Pazar günü Kayseri’ye gelmesi beklenen oyuncuyu İzmit Belediyespor maçına yetiştirmeye çalışacağız” açıklamasında bulundu.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)