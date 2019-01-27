Bellona Kayseri Basket haftalar sonra kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı haftalar sonra kazanarak 2019 yılındaki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Kayseri Bellona Basketbol takımı haftalar sonra kazanarak moral buldu. Ligin 16. haftasında deplasmanda OGM Ormanspor ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol, ilk yarısını 50-42 geride tamamladığı maçı 91-96 kazanmayı başardı.

Ankara Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Bellona Kayseri Basketbol takımı Odyssey Sims ile 30 sayı, Ify Ibekwe ile 22 sayı, Gamze Takmaz ile 17 sayı, Luca Ivankovic ile 14 sayı, Maja Miljkovic ile 10 sayı, Ezgi Manlacı ile 3 sayı üreterek maçı kazandı.

Ligde son olarak İstanbul Üniversitesi'ni yenmeyi başaran Bellona Kayseri Basketbol takımı, sonrasında oynadığı Fenerbahçe maçını 89-63, Hatay Büyükşehir maçını 67-65, Çukurova Basketbol maçını 97-66, Mersin Büyükşehir maçını 89-74 kaybetmişti.

2019 yılındaki ilk galibiyetini alan ve ligdeki puanını 20'ye yükselterek 12. sıradaki yerini koruyan Bellona Kayseri Basketbol takımı, müsabaka sonrasında galibiyet pozu verdiler.

İHA