Bellona Kayseri Basket 26 maçta 8 kez kazanabildi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, sezonu mağlubiyet ile noktalandırırken sezonda 8 galibiyet aldı.

Bu sezon ekonomik sıkıntılar içerisinde sportif başarıdan uzak kalan Bellona Kayseri Basketbol, yıllar sonra Play-Off dışında kaldı. Ligde oynadığı 26 maçta sadece 8 galibiyet alan Sarı Kırmızılı takım, 18 yenilgi neticesinde topladığı 34 puanla ligde 11. sırada kaldı. Ligin son maçında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor takımının konuğu olan Bellona Kayseri Basketbol, 14 sayı farkla mağlup olunca, sezona da yenilgi ile veda etti.

Sarı Kırmızılı takım, bu sezon oynadığı 26 maçta 1841 sayı üretirken 2007 sayı yedi. İç sahada 4 galibiyet 9 yenilgi alan Bellona Kayseri basketbol takımı, ligde Gündoğdu Adana (2 kez), Kırçiçeği Bodrum (2 kez), İstanbul Üniversitesi (2 kez), Ormanspor ve Samsun Canik Belediyespor maçlarını kazandı.

Bellona Kayseri Basketbol Baş Antrenörü Ayhan Avcı, "Sıkıntı bir sezon geçirdik. Onca hengamenin içerisinde yine takımımızı kümede tutmayı başardık. Biz üzerimize düşeni yaptık. Artık önümüzdeki sezon için Yönetim Kurulu ve Kayseri'nin çabası gerekiyor" dedi.

İHA