Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı. Topladığı 33 puanla 12.sırada yer alan Sarı Kırmızılı takımda en çok forma giyen isim 26 haftanın tamamında forma giyene Zeynep Öykü Kalbisağde oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:

Zeynep Öykü Kalbisağde: 26 maç

Egle Sventoraite: 25 maç

Meltem Topaloğlu: 25 maç

Brooque Williams: 24 maç

Sevgi Tonguç: 24 maç

Gizem Tüzün: 24 maç

Helin Boybeyi: 23 maç

Farhiya Abdi: 18 maç

Dilara Tongar: 14 maç

Sheylanı Marie Peddy: 12 maç

Destiny Slocum: 11 maç

Gökçe Doğan: 10 maç

Ece Su Dinçer: 3 maç

Derin Yaya: 3 maç

Renata Brezinova: 2 maç

İlayda Derman: 1 maç

İHA