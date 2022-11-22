2022 Dünya Kupası B grubu maçında İngiltere, zayıf rakibi İran'ı gole boğdu ve turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. İngiltere'nin gollerini Bellingham, Saka(2) Sterling, Jack Grealish ve Rashford atarken İran'ın gollerini Taremi (2) attı.

MAÇ ÖNCESİ SKANDAL!

Dünya Kupası'nın ikinci maçı olan İngiltere - İran karşılaşması öncesi skandal bir olay yaşandı. Mücadeleyi tribünden izlemek üzere bilet alan taraftarlar kapıda kaldı.









Mücadele öncesi stadyum kapılarında sorunlar yaşandı. Taraftarlar Khalifa Ulusal Stadyumu'na giriş yapamadı. Stadyum kapılarında yaşanan sorunlardan dolayı birçok futbolsever turnikelerde yaşanan sıkıntılardan dolayı kapıda kaldı.

MAÇ GEÇ BAŞLASIN TALEBİ

Stadyuma giriş yapamayan ve stadyum dışında sıra bekleyen taraftarlar, mücadelenin geç başlaması için talepte bulundu. Talep kabul edildi.





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FIFA'DAN AÇIKLAMA

Dünya Kupası'nın organizatörü FIFA, resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı seyirciler şu anda FIFA Biletleme uygulaması üzerinden biletlerine erişimde sorun yaşıyor. FIFA sorunu çözmek için çalışıyor. Bu arada, mobil biletlerine erişemeyen taraftarlar, daha fazla talimat ve bilet uygulamasına kaydolmak için kullandıkları e-posta hesaplarını kontrol etmelidir. Taraftarların e-posta hesaplarına erişememeleri durumunda, stadyumun Bilet Çözüm Noktası'nda destek verebilecektir. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışırken hayranlarımıza anlayışları için teşekkür ediyoruz."

FIFA'NIN YASAKLADIĞI ONELOVE PAZUBANDINI TAKTI

İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı'nın eski savunmacısı Alex Scott, BBC için İngiltere-İran maçı öncesi yaptığı yayında OneLove pazubandını taktı.

İngiltere Kaptanı Harry Kane, yedi futbol federasyonunun yaptığı ortak açıklamada "oyuncuları ceza alacak konuma sokmak istemediklerini" söylemesinin ardından pazubandı takmadı. Kane ve Galler Milli Takımı'nın Kapanı Gareth Bale, daha önce maçlarda bu pazubandı takacaklarını söylemişti. Kane bunun yerine FIFA'nın Ayrımcılığa Hayır pazubandını taktı.









Fanatik yazarı Serkan Akcan İngiltere'nin İran'ı farklı mağlup ettiği karşılaşmayı kaleme aldı.

SERKAN AKCAN'IN YAZISI

Maç, ‘Futbol asla sadece futbol değildir’ deyişinin sahaya yansıdığı en anlamlı protestolardan biriyle başladı. İran’lı futbolcuların, ülkelerindeki eylemlerden dolayı milli marşlarını okumama kararı, sanırım bu Dünya Kupası’na damga vuracaktır. İngiltere sadece grubun değil turnuvanın favorilerinden. EURO 2020 finalinin ardından son 1 yılda Uluslar Ligi’nde küme düşen Southgate’in İngiltere’si, İran’a karşı 4’lü bir savunmayla başladı. Maç İngiltere dominasyonunda başlamışken İran kalecisi Beiranvand’ın, kendi stoperi Hosseini ile çarpışması sonucu burnu kırılınca, maç 13 dakika kadar durdu. Bu soğuma İngiltere’nin hızını yine de kesmedi, goller peş peşe geldi.









Kane atamadı ama...

2003'lü Bellingham, bu turnuvada İngiltere’nin büyük yıldız adaylarından biri... İran’ı kendi sahasına hapseden İngiltere, oyunu öylesine domine etti ki, devre bitene kadar 10 dakikaya 2 gol daha sığdırmayı başardılar. İngilizler ikinci yarıda da topa çok nitelikli sahip oldular. Arsenal’de harikalar yaratan Bukayo Saka’nın 2, Sterling’in 1 golüne Rashford oyuna girdikten 49 saniye sonra golle destek verdi. Ne var ki, 2018 Dünya Kupası’nın gol kralı Harry Kane’in gol atamamasına rağmen iki nefis asistle oyuna yaptığı katkı alkışa değerdi.









İLK KEZ DÜNYA KUPASINDA

EURO2020’nin finalisti İngiltere’de de iki süper orta saha oyuncusu ilk kez Dünya Kupası deneyimi yaşadı. Borussia Dortmund’tan Jude Bellingham ve Manchester City’den Phil Foden, 1966 yılından sonra ilk defa bu kupayı, Ada Futbolu'na kazandırmak için sahada yer aldı.