Belhanda’yı değerini bulmadan satmayız

FFP'ye takılmamak için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, iki yıldızı Belhanda ve Diagne için teklif bekliyor. Senegal'in golcüsü Diagne için Afrika Kupası'nı gözleyen G.Saray, Belhanda'da ise tok satıcıyı oynayacak. Yönetim devre arasında Faslı 10 numara için 7 milyon Euro'ya Al-İttihad ile anlaşmış ancak Terim transfere izin vermemişti. Şampiyonluğun ardından Belhanda için fikir değiştiren sarı-kırmızılı yöneticiler, "Ona 9.5 milyon Euro bonservis+bonus ödedik. Ucuza satmayız" görüşünde birleşti. Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Belhanda için Galatasaray, 10-11 milyon Euro istiyor.

KOSTAS EVİNE DÖNÜYOR!

Beklentileri veremeyen Kostas Mitroglou da yolcular kervanına katılıyor. L'Equipe Gazetesi, Galatasaray'ın Yunan golcünün kiralık sözleşmesini feshederek Marsilya'ya göndermeyi planladığını yazdı. Kostas'ın ise ülkesinin takımı Olympiakos'a gitmeyi düşündüğü kaydedildi.

(Sabah)