Bir taraftan takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer taraftan transfer teklifi alan oyuncuların durumunu değerlendiriyor.

Özellikle Suudi Arabistan kulübü Al İttihad’ın kadrosuna katmak istediği Belhanda konusunda, Faslı yıldızın yetki belgesini elinde bulunduran William D’avila önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor’a konuşan D’avila, “Al İttihad şu an Suudi Arabistan’ın en güçlü, mali anlamda da en iyi kulübü. Rodrigues, Da Costa ve Prijovic’i transfer ettiler. Şimdi de Belhanda’yı istiyorlar. Teklif verdiler. Ancak henüz anlaşmış değiliz. Müzakere etmemiz gereken detaylar var. Ancak ısrarcı davranıyorlar” dedi.