Belhanda’ya özel maske hazırlanıyor

Kasımpaşa maçında rakibi Veysel Sarı'nın dizi suratına gelen ve kırıklar meydana gelen çenesinden operasyon geçiren Younes Belhanda'nın tahmini iyileşme süresi bir ay olarak görülüyor. İki sezon önce Latovlevici'yi özel maske ile oynatan sağlık heyeti, Belhanda için de maske hazırlatıyor. Ayrıca bir süre yemek yemesinde sıkıntı yaşayacak Faslı 10 numaranın beslenmesi sürekli kontrol edilecek ve fizik olarak güçten düşmemesi sağlanacak. Belhanda bu hafta oynanacak Club Brugge ve Yeni Malatya deplasmanlarında kesin yok, Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali de çok düşük.

LATO ÖRNEĞİ

Eylül 2017'de G.Saray'a transfer olmadan önce Karabükspor'un yaz kampında elmacık kemiği kırılan Latovlevici, sarı-kırmızılı forma ile oynadığı maçlarda maske takmıştı.

10'U ARAYACAK!

Galatasaray, Faslı 10 numarası Younes Belhanda'nın oynamadığı 15 maçta 5 yenilgi, 4 beraberlik alırken 23 puan kaybetti.

(Sabah)