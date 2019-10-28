Fatih Terim, Belhanda kararını verdi!

Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim, radikal değişiklikler konusunda sinyali verirken tecrübeli hocanın ilk hamlesi de ortaya çıktı.

Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarlar gerginlik yaşayan, özür mesajının ardından derbiye ilk 11'de başlayan Belhanda kızağa çekiliyor.

Faslı futbolcuyu tepkilere rağmen sahaya süren Terim, Belhanda'yı bu kez takımdan kesme kararı aldı. Terim'in Rize karşılaşmasında oyuncuya ilk 11'de şans vermesi beklenmiyor.

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Fatih Terim Beşiktaş maçı sonrası ne demişti?

"Hagi ve Sneijder’le Belhanda mukayese edilmeli mi? Ayrı bir özelliği var onun. Diğer isimler başka bir yetenek. Çenesi kırıldı, tatsızlık yaşandı. Bunların hepsi Belhanda için handikap. Ama güzel kardeşim tek tek bakmaktansa, ben potadaki herkese bakmayı doğru buluyorum. Bu yabancı kuralı varsa, 11 yabancıyla da sahaya çıkabilirsiniz. Bu ülkeye birçok oyuncu yetiştirmiş insan olarak Türk oyunculara zaten bakış açım çok açık. Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Ama bundan sonra daha çok göreceksiniz, hatta 17-18 yaşındakileri görebilirsiniz." (Hürriyet)



