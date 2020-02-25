Galatasaray'ın tartışılan futbolcusu Belhanda, sarı kırmızılıların Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendiği tarihi maçtaki hareketleriyle de gündem oldu.

65. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topu önünde bulan ancak topu ağlara yollayamayan 29 yaşındaki oyuncu, 84. dakikada da oyundan çıkarken Deniz Türüç'ün yüzüne vurunca ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı. Faslı 10 numara teknik direktör Fatih Terim'in de tepkisini çekti.

Younes Belhanda, maçın ardından ise gazetecilerin bulunduğu Mixed Zone'dan geçerken, sarı-kırmızılı taraftarların Fenerbahçe'ye söylediği "Ağlama" tezahüratına atıfta bulundu ve göz yaşı silme hareketi yaptı.

Belhanda Galatasaray kariyerinde çıktığı 6 maçta da yaptıklarıyla en çok konuşulan isimlerin başında geldi.

22 Ekim 2017 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

Galatasaray'daki ilk Fenerbahçe derbisine çıkan Belhanda, 34 ve 73. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kalmış ve sarı kırmızılılar maçı 10 kişi tamamlamıştı.

17 Mart 2018 Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray

Kadıköy'de yapılan maçı kartsız tamamlayan Faslı futbolcu, karşılaşmanın sonra Şükrü Saracoğlu'nda taraftarlarına üçlü çektirdi. Bunun ardından sarı lacivertli tribünlerden yıldız isme büyük tepki gelirken; konuk ekibinin bulunduğu tribüne yerleştirilen hoparlörden müzik çalındı.

2 Kasım 2018 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe

Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği maçın 72. dakikasında Jailson'un attığı golle skora denge gelirken; taç atışına itiraz eden Belhanda'nın yerde oturması ve pozisyonun devamında gol olması sarı kırmızılı taraftarların Faslı oyuncuya tepki göstermesine neden oldu.

Mücadelenin son bölümünde ise Fenerbahçeli Roberto Soldado ile gerginlik yaşayan Belhanda, bitiş düdüğünün ardından Jailson ile de atıştı. Artan gerilimin sonucu olarak Brezilyalı oyuncu Belhanda'ya tokat attı. PFDK, bu maçın ardından Faslı orta sahaya ceza vermedi.

14 Nisan 2019 Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

Dev derbinin 18. dakikasında sarı kart gören Belhanda, devre arasında oyundan alınmış ve bu da tartışma yaratmıştı.

Fatih Terim konuyla ilgili, "Belhanda ilk yarıda ‘Hocam ben atılırım büyük ihtimalle’ dedi. Ben de ‘Devre arasını bekle’ dedim" ifadesini kullanmıştı.

29 yaşındaki futbolcunun, "Korktuğumuz şey olacak galiba. Hakem beni atacak. Bunu belli etti. Sahada kalırsam takımı yalnız bırabilirim. Çünkü beni atmak için fırsat kolluyor” dediği belirtilmişti.

28 Eylül 2019 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında çenesinden sakatlanmış daha sonra ameliyat olmuştu. Club Brugge ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında sakatlığından dolayı oynayamayan Belhanda, Fenerbahçe derbisinde 11'de yer almıştı.

Belhanda, sağlık ekibinin hazırladığı özel maskeyle oynarken; 43. dakikada zorlanması sebebiyle maskeyi çıkarmış, ikinci yarıda ise tekrar maskesini takmıştı.

Faslı oyuncu, zorlandığı dev maçta etkili olamamıştı.

Kaynak: Ajansspor