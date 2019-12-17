Galatasaray'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımda sorun yaşayan ve taraftarların tepkisini çeken Younes Belhanda'nın Suudi Arabistan takımlarından Al Nasr'ın yolunu tutacağı iddia edildi.
Suudi basınında çıkan haberlerde "Belhanda Suudi Arabistan Ligi’ne gitmeye hazır. Al Nasr kulübü, Amrabat ve Hamdallah’ın tavsiyeleri üzerine Belhanda’yı kadroya katmaya en yakın takım." ifadelerine yer verildi.
Sarı kırmızılılar, Belhanda'dan gelecek parayla ocak transferlerini karşılamak istiyor.
Kaynak: Akşam