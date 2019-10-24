Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan D'avila, "Ocak'ta ayrılması söz konusu değil. Galatasaray ondan memnun. Fatih Terim ayrılmasını istemiyor. Ayrıca Belhanda'da aynısını düşünüyor. Şimdi ayrılması mümkün değil. Kulüp ondan gerçek anlamda çok memnun, Yüzde yüz, hatta yüzde 1000 onunla devam etmek istiyorlar" dedi.

Bu haberi de okudular Belhanda'dan son dakika açıklaması geldi

Faslı futbolcunun başarılı olduğunu iddia eden William D'avila, "Kontrol etsinler, Belhanda'nın oynadığı maçlarda kazanıyor. Oynamadığı maçlarda ne oluyor; sonuca baksınlar. Son maçta olanları gördüm. Bu ilk kez olmuyor. Bu Belhanda ile Galatasaray arasındaki tutkulu hikâyeyi gösteriyor. Ben özellikle son üç ayda her şeyi yakından gözlemledim. Belhanda oynadığı zaman Galatasaray'ın nasıl başarılı sonuçlar aldığını, oynamadığı zaman ise başarısız olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

Faslı futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek. Sarı kırmızılı takımda çok iyi bir sözleşmesi bulunuyor. Geçen yaz olduğu gibi devre arasında da kendisine talip olan herhangi bir takım bulunmuyor. Bütün bunlardan dolayı onun için en iyi seçenek sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalmak konusunda ısrar etmesi.



