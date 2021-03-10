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Belhanda'nın menajerinden açıklama: "Büyük hata yaptılar!"

Galatasaray’da Belhanda kararının yankıları sürüyor. Faslı oyuncunun menajeri William D’Avila'dan flaş bir açıklama geldi. Oyuncusunun da bu karara çok şaşırdığını belirten menajer D’avila kulübün büyük bir hata yaptığını söyledi. Ünlü menajer, Fatih Terim hakkında da son dakika açıklamalarında bulundu.

10 Mart 2021, Çarşamba 18:30 Son Güncelleme:
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Belhanda'nın menajerinden açıklama: 'Büyük hata yaptılar!'

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası kötü zemin nedeniyle yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu gelişmenin yankıları sürerken Faslı futbolcunun menajeri özel açıklamalarda bulundu. 


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'Sözleşmeyi feshetmek için hiçbir geçerli sebep yoktu'

Konuyla ilgili konuşan Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila,''Büyük hata yaptılar. Sözleşmeyi feshetmek için hiçbir geçerli sebep yoktu. Yasal olarak kulübün bu durumdan haklı çıkacağını düşünmüyorum. Younes için de bu karar sürpriz oldu ve sözleşmesini inceliyor. Younes bu sezon golleri ve asistleriyle takımına önemli katkı sağlamıştı. Fatih Terim için her zaman çok önemli bir oyuncuydu.'' ifadelerini kullandı.

Faslı yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta 8 gol atıp 3 asist yapmıştı.

Sabah


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