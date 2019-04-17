Belhanda’nın derbi alerjisi

Derbide kendi isteğiyle oyundan çıkması tartışmalara neden olan Belhanda’nın büyük maçlarda performansı sınıfta kalıyor.

17 Nisan 2019, Çarşamba 12:35
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Belhanda’nın derbi alerjisi

Bu durum rakamlarla da net şekilde ortaya çıkarken, sarı-kırmızılı camiada “Belhanda küçük maçların futbolcusu mu?” tartışması başladı. Galatasaray formasıyla görev yaptığı 9 derbi maçta 2 gol atan 10 numaralı futbolcunun tek bir asisti bile bulunmuyor. Faslı futbolcu yine sarı-kırmızılı formayla diğer rakiplere karşı oynadığı 41 maçta ise 5 gol, 14 asistlik bir performansa imza attı.

Derbi maçlarda 55.9 topla buluşma ortalaması diğer maçlarda 73.8’e çıkan Belhanda’nın isabetli pas ortalaması ise 42.7’den büyük maçlarda 27.6’ya iniyor. Belhanda’nın yine 2 kırmızı kartı büyük maçlarda görüp diğer maçlarda 1 kez atılması da dikkat çeken başka bir detay olarak ön plana çıkıyor.

(Milliyet)

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