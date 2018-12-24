Teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarıda şans bulan Gary Rodrigues’i kulübeye çekerken, Belhanda’ya iyileşir iyileşmez ligde formayı verdi. Sivas’ın 1-0 öne geçmesinin ardından Eren Derdiyok’un 1-1’lik beraberliği getiren penaltıyı kazandıran isim olan Belhanda, Onyekuru’nun ikinci golünde de asisti yaptı. Maç öncesi ise savunmanın kilit oyuncusu Serdar Aziz, yorgunluk ve halsizlik şikayetiyle kadrodan çıkarıldı. Stoperde Ozan’ın yanında Maicon oynadı.

..Ve Muslera 250’yi gördü

Sarı-Kırmızılılar’ın kaptanı Fernando Muslera, Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte takımının Süper Lig’de 250. kez formasını giydi. 2011 yılından beri Galatasaray’ın kalesini koruyan Muslera, Sivas karşısında kalesini gole kapatamasa da, kritik kurtarışlara imzasını attı. Tecrübeli eldiven, geride bıraktığı 250 lig sınavında ise kalesinde 261 gol gördü.