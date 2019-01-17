Kadrosundan neredeyse her gün başka bir yıldız eksilen Galatasaray’da, Belhanda cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor... Faslı futbolcunun, Al İttihad’la yıllık 5 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı ileri sürüldü. Galatasaray’ın, Arap kulübüyle pazarlıklara devam ettiği, arada 1-2 milyon Euro’luk bir fark kaldığı iddia ediliyor. Ancak bu noktada asıl sıkıntı, teknik direktör Fatih Terim’in bu transfere bakışı. Tecrübeli hocanın, Belhanda ile görüşerek, sezon sonuna kadar kalmasını istediği belirtildi. Belhanda ise henüz son kararını verebilmiş değil.

Yönetim anlaşmaya varırsa...

Ancak Galatasaray Yönetimi, Al İttihad’la kesin olarak anlaşırsa, Belhanda’nın satışı için tekrar Fatih hocayla bir görüşme yapacak. İşte bu görüşme, henüz beklenen transferler de yapılamadığı için, yönetimle teknik ekibin arasında büyük bir krize yol açabilir.

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