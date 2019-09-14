Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda'dan kötü haber geldi.

Kasımpaşa maçında 90 dakika sahada kalan 10 numara, Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadele sonrası çenesine darbe almış ve yerde kalmıştı.

Belhanda'nın çene kemiğinde kırık olduğu ve bugün ameliyat olduğu öğrenildi.

29 yaşındaki yıldız futbolcu Süper Lig'de bu sezon tüm maçlarda 90 dakika forma giymiş ve 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray açıklama yaptı!

Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynanan maçın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan ve kırık şüphesiyle maçın ardından sponsor hastanemiz Liv Hospital’a kaldırılan oyuncumuz Younes Belhanda’nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Metin Karabaş

Bu haberi de okudular Dünya Falcao'yu konuşuyor!