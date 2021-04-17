Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'nın menajeri Faslı oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti.

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Belhanda'nın çubuklu formayı giymek istediği net bir şekilde ifade edildi.

FENER KARAR İÇİN SÜRE İSTEDİ

Fenerli kurmaylar ise bu teklifi değerlendirmeye aldı ve karar için süre istedi. Belhanda'nın oynadığı 8 numaralı mevkide eksik olmamasına rağmen, Faslı oyuncu değerlendirmeye alınacak.

KONU MASAYA YATIRILACAK

Sarı-Lacivertli yönetim ve teknik patron ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Belhanda'nın transferi konusunu birkaç gün içinde masaya yatıracağı ve net bir karara varılacağı öğrenildi. (Takvim)