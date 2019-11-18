Belhanda'nın devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağını söyleyen Cenk Ergün, Badou Ndiaye'nin de Trabzonspor'a çok yakın olduğunu vurguladı.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, "Badou Ndiaye için Trabzonspor'un girişimin olduğunu birinci derecen öğrendim. Ndiaye, Trabzonspor'a çok yakın. Fakat Stoke City'in Trabzonspor'un teklifini kolay kabul etmediğini de duydum. Stoke City, Ndiaye'nin Türkiye'deki piyasasını bilerek tok satıcıyı oynuyor." ifadelerini kullandı ve ekledi:

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Sinan Gümüş dönmüyor...

"Sinan Gümüş'ün devre arasında Galatasaray'a döneceğini düşünmüyorum. Sinan, Genoa'da kalacak ve şansını zorlayacaktır. Igor Tudor, Antalyaspor'la görüşmedi. O süreçte kendisine de sordum. Tudor'a daha önce ülkemizdeki birçok Süper Lig takımı teklif yaptı, bunu biliyorum."

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Falcao sözleri...

"Falcao transfer edildikten sonra iki Şampiyonlar Ligi, bir kez Süper Lig maçında oynadı, Malatya deplasmanında da son dakikada oyuna girdi. Ben, Falcao'nun sakat olarak transfer edildiğini düşünmüyorum. Eski sakatlığı nüksetmiş olabilir, yurt dışında tedaviye gidiyor olması alışılmış bir durum değil. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Mbwana Samatta için girişimini ben de duymuştum."

Onyekuru geliyor, Belhanda gidiyor...

"Onyekuru'nun devre arasında Galatasaray'a transfer olacağını biliyorum. Galatasaray'da Belhanda'nın da devre arasında takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Belhanda keşke daha önce ayrılsaydı, takıma maddi anlamda daha fazla katkı sağlayabilirdi."

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