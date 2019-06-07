Belhanda ve Onyekuru açıklaması! Kalacaklar mı?

Galatasaray’ın 10 numarası Belhanda ile kiralık oyuncusu Onyekuru’nun temsil haklarını elinde bulunduran William D’Avila’dan kritik açıklamalar... Radyospor’a konuşan D’Avila, Belhanda’yla ilgili olarak, “Monaco hâlâ onunla ilgileniyor. Suudi Arabistan’ın en iyi kulüpleri Al Hilal ve Al İttihad onu transfer etmeyi çok istiyor. Ve onun İspanya’da, La Liga’da oynamak gibi bir hayali var. Ne olacak, göreceğiz. Umarım Galatasaray’da kalır ve üst üste üçüncü şampiyonluğun gelmesine yardımcı olur. Unutmamak gerek, Belhanda oynadığı her takımda, hep kazanan oldu” ifadelerini kullandı. Onyekuru hakkında da bilgi veren D’Avila, şunları kaydetti:

‘Bir çözüm yolu arıyoruz’

“Henry ile ilgili İspanya’dan çok sayıda teklif aldık. Valencia, Sevilla ve Betis tekliflerini sundu. Bir de Espanyol var. Ancak şu anda durumu netleşmedi. Henry, Galatasaray’da gerçekten çok mutlu. Galatasaray’da kalması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda en çok yoğunlaştığımız konu, nasıl bir yol buluruz da Henry Onyekuru Galatasaray’da devam eder şeklinde. İki kulüple birlikte çözüm arıyoruz. Everton, Galatasaray’da kalmasına sıcak bakıyor; zaten ellerinde 4 kanat oyuncusu var. Bakalım ne olacak. Ama Henry’ye soracak olursanız, kesinlikle Galatasaray’da kalmak istiyor.”



