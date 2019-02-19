Galatasaray’ın ligde yakaladığı çıkışta Afrikalı futbolcuların gösterdiği büyük etki dikkat çekiyor. Mısır’da düzenlenecek 2019 Afrika Uluslar Kupası’nın bu başarıda altı çiziliyor. Özellikle son Trabzonspor ve Kasımpaşa maçında 7 gol atıp 6 puan toplayan takımda, Younes Belhanda ile Sofiane Feghouli isimleri öne çıktı.

Kadronun genelinde de Afrika kökenli oyuncuları fazla olan Galatasaray’ın bu çıkışında ilginç bir detay yer alıyor. 2019 Afrika Uluslar Kupası’nın yaz aylarında yapılacak olması futbolcular üzerinde ayrı bir motivasyon oluşturuyor.

Afrika Uluslar Kupası alışılmışın dışında ilk kez yaz aylarında düzenlenecek. Daha önce hep sezon ortasında ocak-şubat ayları içerisinde yapılan turnuva, bu sefer daha farklı olacak. Geçmiş dönemde sezon devam ederken yapıldığı için gölgede kalan kupa, şimdi herkesin gözü önünde olacak. Tüm kulüplerin ve scoutların rahatça izleyeceği Afrika Uluslar Kupası’nın büyük rağbet görmesi bekleniyor.

Bu da şu anda Galatasaray’daki futbolculara ekstra motivasyon sağlıyor. Sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda; Belhanda-Fas, Feghouli-Cezayir, Ndiaye ve Diagne-Senegal, Onyekuru-Nijerya turnuvaya gidecek futbolcular olarak sivriliyor.

Şu anda Belhanda, Feghouli, Diagne ve Onyekuru, Galatasaray’da ilk 11’de direkt oynayan isimler... Ndiaye de sık sık ilk 11’e alınan oyuncular arasında... Son 2 maçta 3 gol atan Belhanda, son 5 maçta 5 gol kaydeden Feghouli, ligde 21 golle krallığa giden Diagne, üst üste 2 asist yapan ve ligde 9 golle oynayan Onyekuru, dikkat çeken performanslarıyla göze çarpıyor.

Ligin ikinci yarısında Fatih Terim’in Galatasaray’ında direkt oynayan Feghouli, 5 maçlık süreçte 4 gol attı, iki asist yaptı. Cezayirli oyuncu, geçen sezonun ikinci devresinde ancak iki gol atabilmişti. Yıllık 3 milyon 850 bin euro alan futbolcunun 31 Mayıs 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Milliyet)