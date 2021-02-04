Galatasaray'ın tartışmalı yıldızı Younes Belhanda, Fenerbahçe maçlarında çarpıcı bir istatistiğe sahip. Tecrübeli futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayla Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyet yüzü görmedi. 2017-2018 sezonu başlarken Galatasaray'a transfer olan Belhanda, şu ana kadar 7 kez Fener'e karşı mücadele ederken, bu maçların 6'sı berabere sonuçlandı, 1'inde ise geçen sezonki Kadıköy deplasmanında Cim Bom 20 yıllık kazanamama serisini sonlandırarak sahadan zaferle ayrılmıştı. Üstelik Belhanda o maçta 84 dakika sahada kalırken, gördüğü kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Faslı yıldız 7 Fenerbahçe derbisinde 5 sarı kart gördü, bunlardan 2'sinde sarı kartın kırmızı dönmesiyle sahadan ihraç edildi.

Kadro yeniden değişebilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda'nın bu seriye yeni bir halka daha eklemesi için, derbi kadrosunda güncelleme yapabilir. Başakşehir maçında Taylan'ın yanında Etebo'yu başlatan Fatih hoca, ikinci yarıda Faslı futbolcuyu sahaya sürerek daha ofansif bir oyun tercihi yapmıştı.