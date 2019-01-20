Belhanda süper oynadı ama yine cezalı

Adı sürekli transfer dedikodularıyla anılan Aslan’ın 10 numarası Younes Belhanda, dün akşamki farklı Ankaragücü zaferinin öne çıkan isimlerinden bir tanesiydi. Orta sahapnın merkezinde aldığı topları son derece doğru kullanan, takımın ataklarını en doğru opisyonlarla yönlendiren Faslı yıldız, sezonun ikinci yarısına performans olarak oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Ancak yine geldiği günden bu yana aşamadığı sorunlarından bir tanesini daha izletti.

Sezonun ilk yarısında cezaları nedeniyle 3 maçta takımdan ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcu, 3 sarı kartla ceza sınırında çıktığı Ankaragücü maçında çok gereksiz bir sarı kartla cezalı duruma düştü. Gelecek hafta zorlu Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek olan Belhanda, bu nedenle kusursuz gecenin tek firesi oldu.

Araplar’dan teklif gelirse...

Belhanda, özellikle çok erken kopan böylesine bir maçta kart gördüğü için tepki alırken gözler de bir yandan transfere çevrildi. Bir süredir Güney takımlarıyla adı anılan, Katar ve Arabistan’dan zaman zaman menacerler aracılığıyla teklifler alan Belhanda için kulübe resmi bir teklif gelmesi halinde durumunun yönetim tarafından değerlendirileceği öğrenildi.