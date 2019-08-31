Belhanda: Sorun çözülmeli

Attığı penaltı golüyle galibiyete katkıda bulunan isimlerden Belhanda, “Biraz zor oldu. Acı çektiğimizi söyleyebiliriz. İlk golü onlara atma fırsatını biz verdik. Yarışta olduğumuz rakipler var, ara fazla açılmamalı. Özgüvenimiz açısından önemli bir galibiyet oldu. Çok fırsat yakaladık ancak etkili olamadık. Sezon başından beri sorunumuz bu. Her maçta golü yiyoruz, sonra geri dönmeye çalışıyoruz. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor” dedi.