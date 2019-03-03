Belhanda: Şampiyonluk artık elimizde değil

Deplasmanda Erzurumspor'la 1-1 berabere kalarak lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Sarı-Kırmızılıların karşılaşmadaki tek golünü atan Younes Belhanda maç sonu açıklamalarda bulundu. Faslı oyuncu karşılaşmayı; "Sadece bizimle bağlantılı değil şampiyonluk, diğerleriyle de bağlantılı artık. Bizim olabildiğince puan toplayıp, diğerlerinin de puan kaybetmesi gerekecek. 1 gol attık, bu bize 1 puan getirdi. Burada Erzurumspor'u da tebrik etmek istiyorum, çok güzel top oynadılar" şeklinde değerlendirdi.