Belhanda: Şampiyonluk artık elimizde değil

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray'da tek golün sahibi Younes Belhanda maç sonu açıklamalarda bulundu.

03 Mart 2019, Pazar 21:17 Son Güncelleme:
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Belhanda: Şampiyonluk artık elimizde değil

Deplasmanda Erzurumspor'la 1-1 berabere kalarak lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Sarı-Kırmızılıların karşılaşmadaki tek golünü atan Younes Belhanda maç sonu açıklamalarda bulundu. Faslı oyuncu karşılaşmayı; "Sadece bizimle bağlantılı değil şampiyonluk, diğerleriyle de bağlantılı artık. Bizim olabildiğince puan toplayıp, diğerlerinin de puan kaybetmesi gerekecek. 1 gol attık, bu bize 1 puan getirdi. Burada Erzurumspor'u da tebrik etmek istiyorum, çok güzel top oynadılar" şeklinde değerlendirdi.

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