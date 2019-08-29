Belhanda müjdesi! Geri döndü!

Denizlispor yenilgisi ve Konyaspor beraberliği ile lige kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, yarın Kayserispor deplasmanında kazanıp, taraftarının gönlünü almak istiyor. Zorlu maç öncesi Seri kırmızı kart gördüğü için sıkıntılı olan teknik heyete, Belhanda’dan güzel haber geldi. Yaklaşık 1 haftadır şiddetli bel ağrıları nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Faslı yıldız, yoğun iğne tedavisine olumlu yanıt verdi. Ağrıları ciddi oranda hafifleyen Belhanda, dün Florya’da yapılan antrenmanda yer aldı.

Hocasıyla konuştu

Seri’nin yokluğunda takımının orta sahada ekstra sıkıntı yaşamasını istemeyen Belhanda, Kayserispor maçında mutlaka oynamak istediğini teknik direktör Fatih Terim’e iletti. İddia edildiği gibi belinde ameliyat gerektirecek düzeyde bir fıtık problemi olmadığı öğrenilen tecrübeli futbolcuyla ilgili karar bugün verilecek.