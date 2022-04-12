Galatasaray 'dan ayrıldıktan sonra yaz döneminde eski takımı Montpellier ile anlaşma noktasına gelen Belhanda, transferin son anda gerçekleşmemesi ile Adana Demirspor kadrosuna katılmıştı. Belhanda, yaşanan sürece ilişkin Montpellier'nin resmî sitesine açıklamalarda bulundu.

Geri dönüşe hâlâ sıcak bakan Belhanda, "Özellikle televizyon yayın haklarındaki belirsizlikler nedeniyle başkan bir risk almak istemedi ve bu da benim saygı duyduğum bir durumdu. Montpellier'de tekrar oynamak rüya gibi olurdu. Çocuklarıma formalarını almıştım zaten. Olmadı ama daha sonra olabilir ki umarım da olur. Bu arada kesinlikle bir kırgınlık yok. Başkan Laurent Nicollin ile birkaç kez görüştük, elimizden geleni yapmaya çalıştık ama kulübün mali durumuna uymak gerekiyordu. Bana göre ben bu kulübün parçasıyım. Büyük kulüplerde oynadım ama MHSC ile bağım iç kopmadı. Montpellier, benim kulübüm ve böyle de kalacak" dedi.

Younes Belhanda, 2009'da U19 takımından yükseldiği Montpellier ile oldukça başarılı 4 sezonun ardından 2013'te 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e transfer olmuştu. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla toplam 21 maçta forma giyen Faslı oyuncu; 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.