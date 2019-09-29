Belhanda maskeyi attı

Kırılan çene kemiğinden ameliyat olan ve 2 hafta daha dinlenme süresi olmasına rağmen Fenerbahçe derbisinde oynamayı çok isteyen ve 11’e alınan Belhanda, özel maskesiyle sahadaydı. Faslı futbolcu özellikle ilk yarıda çok etkiliydi.

Bir ara verilmeyen faul nedeniyle öfkelenen ve maskesini yere fırlatan tecrübeli futbolcu, doktorların uyarısıyla ikinci yarıya yine maskeyle çıktı. Ancak Faslı futbolcunun özellikle son yarım saatte oyundan düştüğü gözlendi. Buna rağmen teknik heyet tarafından sahada tutulan Belhanda, son bölümde topu ayağında tutmakta zorlandı.

Feghouli tepki gösterdi

Yardımcı antrenör Levent Şahin tarafından son 20 dakikada kenara alınan Feghouli ise tepki gösterdi. Kenara gidene kadar söylenen Cezayirli yıldız, Levent hocanın elini sıkmadan yerine oturdu.