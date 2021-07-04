Galatasaray ile yollarını ayıran ve Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor ile anlaşan Younes Belhanda, beIN Sports ekranlarında yeni takımındaki ilk röportajını verdi.

'Başkanın projeleri beni iki günde ikna etti'

Belhanda, "Türkiye'de taraftar her zaman yanında olduğunu hissettiriyor. Buraya gelmeden önce bu derece olduğunu bilmiyordum. Adana Demirspor'u tercih etmenin nedeni kulübün hedefleri oldu. Başkanın projeleri beni iki günde ikna etti. Proje üzerine konuştuk, yeni stattan, yeni tesislerden bahsedildi, sunulan büyük proje ilgimi çekti"

"Eğer antrenör bana 8 numara görevi verirse, sırtımda 10 numara yazsa bile 10 numara oynamam. Formasında 90 numara yazan oyuncu nerede oynayacak?"

'Galatasaray'a karşı kazanmamız gereken bir maç oynayacağız'

"Galatasaray'da 4 sene geçirdim ancak yeni bir dönemin zamanı geldi. Adana Demirspor'dayım ve kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum. Galatasaray'a karşı kazanmamız gereken bir maç oynayacağız."

"Yaklaşık 3-4 ay önce antrenman yapmayı bırakmak zorunda kaldım. Geri dönmek için yeni çözümler bulmak zorundaydım. Bireysel antrenman programı için kondisyoner Vural ile konuştum. Sonrasında da her gün çalıştım"

"Galatasaray'ın şampiyon olması için transfer edilmiştim. Görevimi tamamladığımı düşünüyorum. Galatasaray'da iyi anılar ve kupalar biriktirdim. Adana Demirspor için bir başarı limiti yok. Hedefimiz hep kazanmak olacak" ifadelerini kullandı