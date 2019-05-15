Belhanda: İlk kupa önemliydi

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray Türkiye Kupası Finali'nde küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor ile karşılaştı. Sezonu çifte kupa ile kapatmak isteyen Galatasaray rakibini yenerek Türkiye Kupası'nı müzeye götürmeyi başardı. Fatih Terim'in öğrencileri mücadelede 1-0 geriye düşmelerine rağmen 3-1'lik üstünlükle kupaya uzanmayı başaran taraf oldu.

Maçın ardından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Belhanda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Belhanda'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"İlk kupa önemliydi, şimdi pazar günü daha da önemlisi geliyor. Bu maça da iyi hazırlanarak bu maçı da almak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz."

"Bizi zorlayan bir Akhisarspor vardı, zaman zaman pres yapmaya çalıştılar ve ilk golü böyle buldular. Sonra biz oyunu bırakmadık. İlk penaltıyı atamadık ne yazık ki, 2. penaltıda gol gördü. Sonrasında kırmızı kart gördüler ve işimiz kolaylaştı."