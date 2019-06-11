Belhanda: G.Saray’da kendimi buldum

Galatasaray’ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden Younes Belhanda, Belçika basınına özel bir röportaj verdi. Türkiye’de kariyerinin en keyifli günlerini geçirdiğini aktaran Faslı orta saha, sarı-kırmızılı formayla yeni sezonda yola devam edeceğini söyledi.

Belhanda, “Burada kendimi buldum. Ben duygusal bir insanım. Buradaki futbol size keyif veriyor, heyecan getiriyor. Türkiye’ye gelmeden önce biliyordum zaten. Burada insanlar çok tutkulu ve futbolla yaşıyorlar, bunu seviyorum. Hatta biraz Fas’a benzetiyorum” dedi.

Gelecek sezon Galatasaray’la Avrupa’da başarılı olmak istediklerini anlatan tecrübeli oyuncu, “Türkiye’nin en başarılı takımı Galatasaray. Artık amaç Avrupa kupalarında başarı. Geçen sezon bazı sıkıntılar vardı ama bu yıl farklı olacak. Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde daha iyi bir noktaya taşıyacağız” diye konuştu.

Fatih Terim’i de çok sevdiğini anlatan 29 yaşındaki futbolcu, “8 puan gerideyken bizi şampiyonluğa ikna etti. Türkiye’de gerçek bir efsane. 8 puan gerideydik, bir hafta kala şampiyonluğu ilan ettik. Hücum futbolu ve presi seven bir teknik adam” ifadelerini kullandı.

(Milliyet)