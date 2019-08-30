Belhanda görev başında

İstiklal Mobilya Kayserispor maçının son hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, antrenman sonrasında Kayseri’ye geçti.

Sarı-kırmızılılar, Florya’daki antrenmanda karşılaşmanın taktiğini denedi. Teknik direktör Fatih Terim, cezalı Seri’nin yokluğunda öncelikli olarak Donk’a görev verdi. Ancak bu oyuncunun zaman zaman ağır kalması ve Selçuk İnan’ın formsuzluğunu da düşünen Terim, Adem Büyük’e de taktik idmanda şans tanıdı. Fatih hocanın her şeye rağmen Donk ile sahaya çıkacağı öğrenildi.

Karşılama

Galatasaray teknik heyetini sevindiren diğer gelişme de Belhanda’nın takıma dönmesi oldu. Sarı-kırmızılı ekibin ilk 11’ine dönen Faslı oyuncunun bugün Kayseri’de ilk 11’de yer alacağı dile getirildi. Formsuz olmasına rağmen Diagne’den vazgeçmeyeceği düşünülen Fatih Terim’in Babel’i de forvet hattında denediği dile getirildi.

Cim-Bom, Kayseri’de bir grup taraftarca karşılandı. Galatasaray’a gönül verenler, sarı-kırmızılılara sevgi gösterisinde bulundu.

(Milliyet)