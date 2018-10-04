Belhanda Galatasaraylı taraftarları çıldırttı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde ikinci grup maçında Porto'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken Younes Belhanda'nın maç sonundaki görüntüleri Galatasaraylıları çileden çıkardı. Faslı futbolcu maç sonrasında Porto formasını giydi.

04 Ekim 2018, Perşembe 07:15
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'in Porto ekibine konuk oldu. Sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarıda girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 3 puanda kaldı. Maçın hemen ardından ortaya çıkan bir görüntü ise sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.  

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Galatasaraylı Belhanda, üzerine Porto forması giydi. Faslı futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini çekti. 

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