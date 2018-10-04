Belhanda Galatasaraylı taraftarları çıldırttı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'in Porto ekibine konuk oldu. Sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarıda girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 3 puanda kaldı. Maçın hemen ardından ortaya çıkan bir görüntü ise sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Galatasaraylı Belhanda, üzerine Porto forması giydi. Faslı futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini çekti.