Belhanda Galatasaraylı taraftarları çıldırttı!
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde ikinci grup maçında Porto'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken Younes Belhanda'nın maç sonundaki görüntüleri Galatasaraylıları çileden çıkardı. Faslı futbolcu maç sonrasında Porto formasını giydi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'in Porto ekibine konuk oldu. Sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarıda girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 3 puanda kaldı. Maçın hemen ardından ortaya çıkan bir görüntü ise sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Galatasaraylı Belhanda, üzerine Porto forması giydi. Faslı futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini çekti.