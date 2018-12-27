Galatasaray’da yaşadığı sakatlıktan 4 hafta sonra Sivasspor maçıyla birlikte sahalara dönen ve beğenilen bir performans sergileyen Younes Belhanda’ya Fransa’dan iki talip çıktı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice ve Monaco, 28 yaşındaki futbolcuya talip oldu.

Nice, orta saha oyuncusu arayışı Belhanda’yı alarak sonlandırmak istiyor. 2016-2017 sezonunda Nice’te kiralık olarak forma giyen Belhanda, 2017-2018 sezonunun başında Dinamo Kiev’den Galatasaray’a 8 milyon Euro karşılığında katılmıştı. Nice, Belhanda’dan sonra 10 numara pozisyonunu bir türlü dolduramazken eski futbolcularını tekrar kadroya katmak istiyor.

Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere de, devre arasında transfer yapacaklarını belirtirken, “Önceki sezonlarda devre arasında takviyeler yaptık. Bu dönemde de yapmalıyız. Devre arasında transfer yapacağız” ifadelerini kullandı. Monaco’da ise teknik direktör Thierry Henry’nin orta sahayı Belhanda ile güçlendirmek istediği ancak yüksek maaşı nedeniyle tereddüt yaşadığı öğrenildi.

YÖNETİM SATMAYA SICAK

Sarı-kırmızılı takım da ise teknik ekip Younes Belhanda’nın gidişine sıcak bakmıyor. Orta sahada Faslı futbolcuya güvenen ve yokluğunda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi futbolcunun çok yüksek bir teklif almadan bırakılmamasını istedi. Devre arasında kaliteli bir orta saha oyuncusunu bulmanın zor olacağını yönetime ileten teknik kadro, bu nedenle transfere sıcak bakmıyor.

Belhanda, Galatasaray’da bu sezon 15 maçta 5 asiste imza attı. Cimbom, bu sezon Belhanda’nın olmadığı 11 maçta sadece 3 galibiyet alırken, 4 mağlubiyet, 4 beraberlikle 8 maçta puan kaybı yaşadı. Faslı yıldızın yıllık net maaşı 3 milyon 350 bin Euro iken, sarı-kırmızılı takım sürekli olarak eski kulübü Dinamo Kiev’e de bonus ödüyor. Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katıldıkları için 500 bin Euro, geçtiğimiz sezon 25 maça çıktığı için 250 bin Euro Dinamo Kiev’e ödedi.

Bu sezon 15 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 10 maça daha çıkması halinde 250 bin Euro daha ödenecek. Ayrıca seneye Şampiyonlar Ligi’ne katılım halinde 500 bin Euro, Avrupa Ligi’ne katılım halinde 250 bin Euro daha ödeme yapılacak. Bu maliyetler nedeniyle yönetim Faslı oyuncunun ayrılmasına sıcak bakarken, teknik kadro ise kalmasını istiyor.

Kaynak: Yeni Şafak