Belhanda-Fernando- Ndiaye... Esas sorun orta saha!
Galatasaray’da haftalarca forvet yokluğundan yakınıldı, ligin en çok gol atan takımı olan Sarı-Kırmızılılar da Diagne ve Mitroglou gibi üst düzey iki santrforu kadrosuna kattı Ancak istatistiklere bakıldığında esas sorun orta sahada yaşanıyor. Belhanda-Fernando- Ndiaye üçlüsünün 20 haftada sadece 2 golü var, hatta Belhanda bu sezonki ilk isabetli şutunu Alanya maçında attı!
Transferlerin yetişmediği ikinci yarının ilk iki haftasında kayıp vermeyen Cim Bom, Ankaragücü’ne yarım düzine gol atarken, Göztepe deplasmanında da zorlanmasına rağmen zafere uzanmıştı. Taraftarın dört gözle beklediği yıldızlar son 2 günde kadroya katıldı, ancak bu kez Sarı-Kırmızılı takım takıldı. Alanya’da etkisiz bir futbol oynayan Cim Bom şampiyonluk hedefi doğrultusunda çok önemli 2 puanı bıraktı.
20 haftada 38 gol...
Haftalarca forvet yokluğundan yakınılan Galatasaray (38 gol), Kasımpaşa ile birlikte ligin en çok gol atan takımı olarak dikkat çekerken, istatistiklere bakıldığında sorunun orta sahada olduğu ortaya çıkıyor. Öyle ki Ndiaye- Fernando-Belhanda’dan oluşan merkez, ligin en kaliteli üçlülerinden biri olmasına rağmen takıma gol katkısı sağlamıyor.
En fazla 4 asist var
Geride kalan 20 haftalık periyotta Ndiaye 13 maça çıktı, 1 gol attı. Fernando 15 maçta 1 kez ağları havalandırırken, Belhanda ise skora katkı veremedi. Hatta merkezdeki en hücumcu oyuncu olarak görülen Belhanda, ligin başından bu yana ilk isabetli şutunu bu hafta, Alanya kalesine gönderebildi. Asist konusunda ise Belhanda ve Ndiaye 4’er gol pasıyla zirvede. Fernando’nun 3 asisti var.
Safa Can Konuksever