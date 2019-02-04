Belhanda-Fernando- Ndiaye... Esas sorun orta saha!

Transferlerin yetişmediği ikinci yarının ilk iki haftasında kayıp vermeyen Cim Bom, Ankaragücü’ne yarım düzine gol atarken, Göztepe deplasmanında da zorlanmasına rağmen zafere uzanmıştı. Taraftarın dört gözle beklediği yıldızlar son 2 günde kadroya katıldı, ancak bu kez Sarı-Kırmızılı takım takıldı. Alanya’da etkisiz bir futbol oynayan Cim Bom şampiyonluk hedefi doğrultusunda çok önemli 2 puanı bıraktı.

20 haftada 38 gol...

Haftalarca forvet yokluğundan yakınılan Galatasaray (38 gol), Kasımpaşa ile birlikte ligin en çok gol atan takımı olarak dikkat çekerken, istatistiklere bakıldığında sorunun orta sahada olduğu ortaya çıkıyor. Öyle ki Ndiaye- Fernando-Belhanda’dan oluşan merkez, ligin en kaliteli üçlülerinden biri olmasına rağmen takıma gol katkısı sağlamıyor.

En fazla 4 asist var

Geride kalan 20 haftalık periyotta Ndiaye 13 maça çıktı, 1 gol attı. Fernando 15 maçta 1 kez ağları havalandırırken, Belhanda ise skora katkı veremedi. Hatta merkezdeki en hücumcu oyuncu olarak görülen Belhanda, ligin başından bu yana ilk isabetli şutunu bu hafta, Alanya kalesine gönderebildi. Asist konusunda ise Belhanda ve Ndiaye 4’er gol pasıyla zirvede. Fernando’nun 3 asisti var.

Safa Can Konuksever