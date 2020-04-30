Galatasaray'da geleceği tartışılan isimlerden Faslı oyuncu Younes Belhanda, Fransız gazeteci Manu Lonjon ile bir yayın gerçekleştirdi. Yayının en dikkat çeken noktası Faslı oyuncunun favori teknik direktörüne verdiği cevap oldu. Galatasaray'da ağır eleştiriler almasına rağmen Fatih Terim'in en güvendiği isimlerin başında kalmayı sürdüren Belhanda, birkaç teknik direktörü söyleyebileceğini belirtse de 'diğerleriyle karşılaştırılamaz' olarak nitelendirdiği Rene Girard'ın ismini verdi.

"En sevdiğim teknik direktör? Birkaç tane vardı ama sanırım ilk olarak çıkışımı sağlayan Rene Girard" cevabı veren Belhanda, "İlk profesyonel maçımı oynamamı sağladı. Beni PSG'ye karşı 11'de başlatmıştı" dedi.

Montpellier zamanından Girard'a özel bir sevgisi olduğunu dile getiren Faslı oyuncu, "Bana güveniyor. Ona yönelik özel bir sevgim var. Beni bulan isimdi. Diğerleriyle kıyaslanamaz" dedi.

Faslı oyuncu, 2017'den beri Galatasaray forması giyerken Girard ise son olarak Ocak ayında Ligue 2 ekiplerinden Paris FC'nin başına geçmişti.



