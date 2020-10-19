Belhanda en son ne zaman yedek kaldı?

Belhanda, Alanyaspor maçının ilk 11 kadrosunda yer almadı. Faslı oyuncu en son 14.06.2020 tarihinde Ç. Rizespor maçında yedek kalmış ve oyuna sonradan girmişti. Süper Lig kariyerinde 88 kez kadroda yer alan Belhanda 76 kez ilk 11'de (%86) yer almıştı

19 Ekim 2020, Pazartesi 19:11 Son Güncelleme:
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Belhanda en son ne zaman yedek kaldı?

Belhanda, Alanyaspor maçının ilk 11 kadrosunda yer almadı. Faslı oyuncu en son 14.06.2020 tarihinde Ç. Rizespor maçında yedek kalmış ve oyuna sonradan girmişti.

Süper Lig kariyerinde bu haftaya kadar 88 kez kadroda yer alan Belhanda 76 kez ilk 11'de (%86) yer almıştı

Younes Belhanda, 88 kez kadroda yer alırken 76 tanesinde ilk 11 başladı ve 5 tanesinde oyuna sonradan girdi. Belhanda 7 maçta ise kulübede olmasına rağmen süre almadı

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