Belhanda Dinamo Kiev'e çalışıyor

75 maç barajını geçen 10 numara için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 500 bin Euro daha aldı, toplam kazançları ise 9 milyon 750 bin Euro’ya ulaştı.

14 Ekim 2019, Pazartesi 08:26
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Belhanda Dinamo Kiev'e çalışıyor

2017'de Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Younes Belhanda'nın faturası da her geçen gün kabardı.

Sözleşmesindeki özel maddeler nedeniyle geçen 2 sezonda Ukrayna temsilcisine ek olarak 1 milyon 750 bin Euro ödenirken oyuncunun da ek maliyetleri cep yaktı. Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda pay sahibi olan Faslı oyuncu, takımın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması ile primini katladı. Ayrıca 75 maç barajını geçen Belhanda eski kulübüne dev bir prim daha kazandırdı. Yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin Euro kazanan Faslı futbolcu, toplamda 77 maça ulaşırken Belhanda için geride kalan dönemde Dinamo Kiev'e toplam 9 milyon 750 bin Euro (57 milyon 400 bin TL) ödeme yapıldı...

(Sabah)

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