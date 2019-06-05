Belhanda: ‘Değerimi yokluğumda anladılar’

Cim Bom’un 10 numarası Belhanda, Fas medyasına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’de futbola din gibi bakıldığını belirten tecrübeli futbolcu, “Fransa veya İngiltere’deki statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur. Ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel. Başka ülkelerde de derbiler oynadım ancak böyle baskı hissetmedim. Bu baskı sahada gerginlik yaratıyor. Sahaya adım attığımızda farklı bir insan oluyoruz. Gerçekten korkunç. Zaman zaman kontrolü kaybediyoruz, sonrasında neden öyle yaptığımızı merak ettiğimiz de oluyor, özellikle bu bana çok oluyor” diye konuştu.

‘Taraftar gol atanı sever’

Futbolda 10 numaranın öneminden bahseden Belhanda, “Geçmişte Galatasaray’da bu formayı Hagi, Sneijder giymiş. Taraftar da 10 numarayı taşıdığım için bana bu görevi veriyor. İsmimin tribünlerde söylenmesi güzel ama taraftar genelde gol atan oyuncuları seviyor. Galatasaray’daki ilk dönemimde iş yapıyordum ancak gol atmadığım için iyi bir oyuncu olmadığımı düşündüler. Ancak değerimi oynamadığım zamanlarda anladılar” ifadelerini kullandı.

'Fener berabere kaldı, şampiyon gibi sevindi’

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabeti değerlendiren Belhanda, “En dikkat çeken derbi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. En gergini. Bu iki düşman kulüp arasında sezonlar boyunca birikmiş olan bir kavga var. Bu maçları çekici kılan da bu. İki farklı kıtada olmaları da bu sıra dışı şehrin bir harika yanı. Fenerbahçe bu sezon 15 ya da 16. sıradaydı karşılaştığımızda ve bizimle berabere kaldıklarında şampiyon olmuş gibi sevindiler” dedi.